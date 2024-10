PDK-ja nuk vendos vija të kuqe për koalicionin me VV-në, Haliti tregon “kushtet”

Partia Demokratike e Kosovës nuk vendos vija të kuqe për asnjë parti politike – kështu ka lënë të nënkuptoj deputeti i PDK-së, Xhavit Haliti.

“Unë mendoj se kësaj cështje, përgjigje mund t’i jap Këshilli Drejtues i partisë. Unë mendoj që në kushtet që Koosva është tani, është mirë me mendu të gjithë që pas këtyre zgjedhjeve të bëhet një Qeveri e unitetit kombëtar nga të gjithë, e përkohshme deri në zbatimin e këtyre marrëveshjeve dhe kërkesave që ka Bashkësia Ndërkombëtare ndaj Kosovës me qëllim që t’i hapet perspektiva Kosovës për integrim evropian dhe pranimin në institucione ndërkombëtare, për heqjen e sanskioneve ndaj Kosovës dhe për hapjen e negociatave me BE-në.