PDK-ja kërkon që me rezolutë të pranohen kërkesat e minatorëve Shefi i grupit parlamentar të PDK-së, Abelard Tahiri pas mbledhjes së kryesisë ka bërë të ditur se Partia Demokratike e Kosovës do të kërkojë që me rezolutë të pranohen kërkesat e minatorëve. ‘’Ne do të kërkojmë që në seancën e radhës që përmes një rezolutë të pranohen kërkesat e minatorëve. Mendoj që janë kërkesa të…