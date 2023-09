Pasiguri te pala kosovare, insistohet te barazia në dialog

Temë diskutimi në takimin mes tyre ishte përgatitja e mbajtjes së takimit në nivel të lartë mes kryeministrit Albin Kurti dhe presidentit Aleksandar Vuçiq.

Bislimi ka thënë se Kosova mbetet konstruktive dhe insiston në sigurimin e barazisë së plotë të palëve në dialog.

“Bisedimet për procesin e dialogut sot para takimit të nivelit të lartë javën e ardhshme. Kosova mbetet konstruktiv dhe insiston në sigurimin e barazisë së plotë të palëve në dialog. Marrëveshja bazike duhet të zbatohet në tërësi dhe pa vonesë. Plani i renditjes së drejtë dhe i balancuar është thelbësor”, ka shkruar Bislimi në platformën “X”.

Talks on the dialogue process today ahead of next week high level meeting. 🇽🇰 remains constructive & insists on ensuring full equality of parties in the dialogue. The Basic Agrmt should be implemented in its entirety & without delay. Fair & balanced sequencing plan is crucial. pic.twitter.com/9qsXZGxCAd

— Besnik Bislimi (@BislimiBesnik) September 6, 2023