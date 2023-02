Pasi u publikua audio-incizimi, Zhaklina pranon se burri i Oltës ka dashur ta takoj por jo se e ka shantazhuar

Pak më parë në media ka qarkulluar një incizim, ku dëgjohej opinionistja Zhaklina Lekatari, duke thënë se është shantazhuar nga burri i Olta Gixharit.

Pas këtyre qarkullimeve, ajo ka reaguar përmes një videoje, shkruan lajmi.net.

Zhaklina ka pranuar se burri i Oltës përmes një miku të tyre të përbashkët ka dashur të takohet me opinionistët.

Por, sipas Zhaklinës, ajo e ka informuar produksionin, të cilët i kanë kërkuar të mos takohet me asnjë familjarë të ndonjë banori.

Ajo gjithashtu ka thënë se në incizim ka përdorur termin e gabuar, dhe se nuk është shantazhuar.

Sipas saj, nëse dikush do ta shantazhontte do të kishte treguar apo do të drejtohej te organet e rendit./Lajmi.net/