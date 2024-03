Pasi i’u regjistruan 24 hektarë Manastirit, kjo e falënderon raportuesen e Asamblesë Parlamentare të KiE-së, Dora Bakoyannis

Ndërsa Manastiri sot ka bërë të ditur se ka marrë një ekstrakt nga Kadastra Qendrore e Kosovës, duke përfshirë tokën ekzistuese dhe 24 ha, të regjistruar nga Gjykata Kushtetuese.

“Manastiri i Deçanit sot ka marrë një ekstrakt nga Kadastra Qendrore e Kosovës, duke përfshirë tokën ekzistuese dhe 24 ha, të regjistruar nga KS nga Gjykata Kushtetuese. Gjykata në vitin 2016. Dioqeza dhe Manastiri falënderojnë të veçantë znj. Dora Bakoyannis për ndihmën e saj të mirë.” – tha Dioqeza e Manastirit. /Lajmi.net/

Today, Dečani #Monastery received an extract from the KS Central Cadastre, including the existing land & the 24 ha, restored by the KS Const. Court in 2016. The Diocese and the Monastery extend special thanks to Ms. Dorа Bakoyannis for her kind assistance https://t.co/x1mu11DQTt

— Dečani Monastery (@DecaniMonastery) March 20, 2024