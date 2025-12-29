Pas 17% të votave të numëruara, këta janë kandidatët më të votuar nga LVV
Pas numërimit të mbi 17% të votave, janë publikuar rezultatet paraprake për kandidatët e Lëvizjes Vetëvendosje (LVV) në zgjedhjet e 28 dhjetorit 2025. Nga ky numërim Albin Kurti po kryeson me një diferencë të dukshme, ndërsa disa prej kandidatëve të tjerë kanë arritur rezultate të mira në këtë fazë të procesit zgjedhor.
-
Albin Kurti – 60,089 Vota
-
Glauk Konjufca – 46,889 Vota
-
Hekuran Murati – 24,749 Vota
-
Albulena Haxhiu – 24,302 Vota
-
Donika Gërvalla-Schwarz – 21,202 Vota
-
Xhelal Sveçla – 19,255 Vota
-
Hajrulla Çeko – 17,615 Vota
-
Avni Dehari – 15,809 Vota
-
Mimoza Kusari Lila – 14,973 Vota
-
Ejup Maqedonci – 13,642 Vota
Këto janë rezultatet paraprake për kandidatët e LVV-së, pas numërimit të një pjese të votave. /Lajmi.net/