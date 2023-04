Parashikimi i motit për 5 ditët në vijim Prishtina Weather ka publikuar parashikimin e motit për pesë ditët në vijim. Mot i ngrohtë ditën e enjte. Reshje kalimtare shiu të premten. Javën e ardhshme përkeqësim i motit me të reshura shiu kohëpaskohe. 12.04.2023 – Ditën e enjte mot i ngrohtë do të mbretërojë në vendin tonë dhe kryesisht me diell. Të premten po…