Osmani uron Estoninë për Ditën e Pavarësisë

Përmes një postimi në X, Osmani falënderoi Estoninë për mbështetjen e saj të palëkundur, teksa shton se priten edhe shumë vite të tjera miqësie dhe bashkëpunimi ndërmjet dy vendeve.

“Urime të përzemërta presidentit Alar Karis, kryeministrit Kristen Michal, dhe popullit të Estonisë në Ditën tuaj të Pavarësisë!”, ka shkruar e para e vendit.

“Përkushtimi i palëkundur i Estonisë ndaj lirisë dhe demokracisë vazhdon të frymëzojë. Kosova qëndron me krenari pranë jush, e lidhur me vlerat e përbashkëta dhe një partneritet të fortë. Ne e vlerësojmë thellësisht mbështetjen tuaj të patundur dhe presim shumë vite të tjera miqësie dhe bashkëpunimi.”

Heartfelt congratulations to President @AlarKaris, Prime Minister @KristenMichalPM, and the people of Estonia on your Independence Day!

Estonia’s unwavering commitment to freedom and democracy continues to inspire. Kosovo stands proudly with you, bound by shared values and a… pic.twitter.com/JMrlcr3exr

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) February 24, 2025