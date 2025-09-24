Osmani takon në New York homologun e saj nga Finlanda, e falenderon për mbështetjen e tij për Kosovën
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka takuar homologun e saj nga Finlanda, Alexander Stubb. Përmes një postimi në profilin e saj zyrtar në Facebook, Osmani tha se takimi me Stubb ishte produktiv për hapat e ardhshëm në thellimin e bashkëpunimit ndërmjet dy shteteve. Ajo ka falenderuar homologun e saj për mbështetjen e tij të vazhdueshme…
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka takuar homologun e saj nga Finlanda, Alexander Stubb.
Përmes një postimi në profilin e saj zyrtar në Facebook, Osmani tha se takimi me Stubb ishte produktiv për hapat e ardhshëm në thellimin e bashkëpunimit ndërmjet dy shteteve.
Ajo ka falenderuar homologun e saj për mbështetjen e tij të vazhdueshme ndaj Kosovës dhe për përkrahjen e palëkundur në rrugën e Kosovës drejt anëtarësimit të plotë në institucionet euroatlantike.
“Diskutim produktiv me Presidentin e Finlandës, Alexander Stubb, në New York, mbi zhvillimet e fundit të sigurisë në Evropë, si dhe hapat e ardhshëm në thellimin e bashkëpunimit ndërmjet dy shteteve tona, pas vizitës sime në Helsinki këtë vit. E falënderova Presidentin Stubb për mbështetjen e tij të vazhdueshme ndaj Kosovës dhe për përkrahjen e palëkundur në rrugën tonë drejt anëtarësimit të plotë në institucionet euroatlantike”, ka shkruar Osmani.
Kujtojmë se Osmani ka udhëtuar në Neë York për të marrë pjesë në fillimin e punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.