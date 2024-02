Osmani: Shumë aleatë na janë bashkuar në festimin e pavarësisë- Të forcojmë aleancat tona

“E nderuar që kemi pasur kaq shumë miq dhe aleatë që na janë bashkuar për të festuar ditën tonë të Pavarësisë dje”, ka thënë ajo përmes një postimi në ‘X’, shkruan lajmi.net.

“Le të vazhdojmë të punojmë së bashku, të forcojmë aleancat tona dhe të ndërtojmë premtimin e vendit tonë të madh dhe vlerat mbi të cilat është ndërtuar Republika jonë.”, ka shtuar më tutje Osmani. /Lajmi.net/

Honored to have had so many friends and allies join us to celebrate our Independence Day yesterday.

Let us continue to work together, strengthen our alliances, and build on the promise of our great country and the values upon which our Republic is built. 🇽🇰 pic.twitter.com/m1FggXXiE8

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) February 18, 2024