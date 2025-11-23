Osmani: Mirënjohje për shërbimin dhe sakrificën e marinsave amerikanë

23/11/2025 20:50

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka marrë pjesë në një mbrëmje të organizuar në nderim të marinsëve amerikan.

Ajo ka thënë se në këtë mbrëmje kanë marrë pjesë bashkë me aleatët tanë të përhershëm, për të nderuar marinsët amerikanë që kanë qenë krah nësh në ditët më vendimtare të Kosovës, dhe që ka thënë se vazhdojnë të kontribuojnë për paqe kudo në botë.

“Mirënjohëse për shërbimin, sakrificën dhe partneritetin e pathyeshëm që na ka bashkuar gjithmonë”, ka shkruar Osmani/ /lajmi.net/

