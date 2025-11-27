Oslo më afër se kurrë – fluturimi i ri direkt nga Prishtina!
Nga prilli i vitit 2026, PrishtinaTicket zgjerohet drejt Skandinavisë me një linjë të re direkte për në Oslo, një nga destinacionet më të kërkuara nga diaspora shqiptare në Norvegji. Fluturimet do të realizohen çdo të premte, duke krijuar një mundësi të shkëlqyer për udhëtarët që kërkojnë komoditet dhe fleksibilitet në lëvizje. Oslo është një prej…
Nga prilli i vitit 2026, PrishtinaTicket zgjerohet drejt Skandinavisë me një linjë të re direkte për në Oslo, një nga destinacionet më të kërkuara nga diaspora shqiptare në Norvegji.
Fluturimet do të realizohen çdo të premte, duke krijuar një mundësi të shkëlqyer për udhëtarët që kërkojnë komoditet dhe fleksibilitet në lëvizje.
Oslo është një prej kryeqyteteve më të zhvilluara të Evropës — i njohur për cilësinë e lartë të jetesës, sigurinë, natyrën e mrekullueshme dhe arkitekturën moderne.
Falë këtij fluturimi të ri, mërgimtarët që jetojnë në Norvegji do të kenë një rrugë direkte, të shpejtë dhe të leverdishme për të vizituar familjet e tyre në Kosovë, ndërsa turistët do të kenë mundësinë të zbulojnë një nga destinacionet më të veçanta të veriut europian.
Me këtë linjë, PrishtinaTicket synon të lehtësojë udhëtimet e komunitetit shqiptar në Skandinavi, duke sjellë çmime konkurruese, kohë më të shkurtra udhëtimi dhe një përvojë tërësisht më komode për të gjithë pasagjerët.
Si ta rezervoni biletën tuaj?
Biletat mund t’i rezervoni në: www.prishtinaticket.net
Në çmim përfshihen FALAS: rezervimi i ulëses check-in bagazh dore bagazh deri në 20 kg
Për asistencë të menjëhershme, kontakt qendra e shërbimit për klientë (08:00–23:00):
🇱🇺 +352 20 33 41 88 🇩🇪 +49 7621 9165 313 🇨🇭 +41 61 510 06 86 🇽🇰 +383 49 200 286 🇸🇪 +46 470 580 944 🇸🇮 +386 47 774 141
Pagesat pranohen me: Mastercard, Visa, Klarna Sofort, Apple Pay, Google Pay, Twint, PostFinance, E-Finance.
Të gjitha destinacionet direkte të PrishtinaTicket:
• Basel – Prishtinë • Zürich – Prishtinë • Geneva – Prishtinë • Stuttgart – Prishtinë • München – Prishtinë • Düsseldorf – Prishtinë • Hannover – Prishtinë • Münster Osnabrück – Prishtinë • Nürnberg – Prishtinë • Berlin Brandenburg – Prishtinë • Memmingen – Prishtinë • Hamburg – Prishtinë • Dortmund – Prishtinë • Köln – Prishtinë • Ljubljana – Prishtinë • Göteborg – Prishtinë • Malmö – Prishtinë • Luxemburg – Prishtinë • Stockholm – Prishtinë • Helsinki – Prishtinë • Vienë – Prishtinë • Salzburg – Prishtinë • Milano Bergamo – Prishtinë • Bruksel – Prishtinë • Oslo – Prishtinë
Udhëtoni të sigurt me PrishtinaTicket! Kontaktet në Facebook dhe Instagram.
PrishtinaTicket është anëtare e Swiss Travel Security, duke garantuar siguri të plotë për çdo rezervim dhe mbrojtje financiare për të gjithë pasagjerët.