Opozita kërkon shkarkim, Kurti i dhuron besim – Rozeta Hajdari refuzon të dorëhiqet Arrestimi i zyrtarëve të MINT-it, ishte tema kryesore e ditës së djeshme në vendin tonë. Përgjimet e publikuara javë më parë nga Gazeta Nacionale rezultuan me tre të arrestuar, përfshirë Ridvan Muharremin, pronarin e një furre “Bukë e zemër”, përcjell lajmi.net., Me t’u publikuar lajmet, opozita filloi me kërkesat për shkarkim, duke thënë se Hajdari…