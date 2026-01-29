Operacioni i kërimit të një personi të humbur në rrjedhën e lumit Mat të Shqipërisë, i bashkohet edhe FSK
Forca e Sigurisë së Kosovës, ka njoftuar se po e mbështet Shqipërinë në një operacion të kërkim-shpëtimit. Në këtë operacion, po kërkohet një person i humbur në rrjedhën e lumit Mat, shkruan lajmi.net. “Me kërkesën e autoriteteve të Republikës së Shqipërisë, Forca e Sigurisë Kosovës ka angazhuar një kontingjent të Kërkim-Shpëtimit, të Regjimentit të Mbrojtjes…
“Me kërkesën e autoriteteve të Republikës së Shqipërisë, Forca e Sigurisë Kosovës ka angazhuar një kontingjent të Kërkim-Shpëtimit, të Regjimentit të Mbrojtjes Civile të Gardës Kombëtare të FSK-së, i cili i është bashkuar Operacionit në Kolosit, të Republikës së Shqipërisë, për të intervenuar në operacionin e kërkimit të një personi të humbur në rrjedhën e lumit Mat”, ka njoftuar FSK. /Lajmi.net/
Njoftimi i plotë: