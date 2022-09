Nyck De Vries do ta zëvendësojë Alex Albonin i cili ka telashe shëndetësore Nyck De Vries do ta zëvendësojë Alex Albonin për garën Italian GP. Piloti i Williams vuan nga një problem me zorrë dhe nuk mund të marrë pjesë as në kualifikime, as në garën e madhe të dielën, transmeton lajmi.net. Albon në garën e fundit në Holandë doli i 12-ti javën e kaluar. Në renditjen e…