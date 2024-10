Nuredin Ibishi sërish do të dëshmojë në Speciale Dhomat e Specializuara të Kosovës (DhSK) kanë njoftuar se Nuredin Ibishi do të dëshmojë sërish pas përfundimit të dëshmisë së një dëshmitari tjetër, i cili do të dëshmojë gjithashtu në seancë publike. Lajmin e ka bërë të ditur zëdhënësi i DhSK-së, Christopher Bennett . “Dëshmitari i radhës, i cili fillon të dëshmojë në orën 15:15…