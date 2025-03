Numërimi i rreth 80 për qind të votave me kusht për kandidatët për kryeministër – Ja kush mori më shumë

Një muaj ishte në dispozicion për partitë politike që të shfaqnin planprogramet e tyre dhe premtimet në fushatën zgjedhore me qëllim që të marrin shumicën e votave nga qytetarët.

Katër kandidatët për kryeministër të Kosovës, Albin Kurti, Bedri Hamza, Lumir Abdixhiku dhe Ramush Haradinaj treguan përkushtimin e tyre që para qytetareve të shpalosnin premtimet dhe planin e tyre adekuat me qëllim shpërblimin me votë nga qytetarët.

KQZ që nga dje në mbrëmje ka filluar numërimin e votave me kusht i cili numërim pritet të përfundojë sot.

Sipas të dhënave të përditësuara të KQZ-së më 4 mars në ora 23:02, deri më tash janë numëruar 78.57 për qind e votave me kusht.

Deri më tani më së shumti vota me kusht ka marrë kandidati i VV-së për deputet Albin Kurti me 2153, duke u pasuar nga kandidati i PDK-së për deputet Bedri Hamza me 1023, Lumir Abdixhiku i LDK-së me 750 vota, Ramush Haradinaj nga AAK me 262 vota dhe Fatmir Limaj nga Nisma me 175.

Në linkun më poshtë mund t'i shihni rezultat e përditësuara nga KQZ:

Ndërkaq sa i përket votave me kusht për partitë politike, te votat me kusht prin Lëvizja Vetëvendosje me 40.21 për qind, apo 2 mijë e 634 për qind vota.

E dyta në renditje është Partia Demokratike e Kosovës me 18.11 për qind apo 1 mijë e 186 vota, pasuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës me 13.54 për qind apo 887 vota.

Lista Serbe në votat me kusht ka marrë 11.37 për qind apo 745 vota, derisa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në koalicion me Nismën, kanë marrë 6.21 për qind apo 407 vota.

Kujtojmë se të martën ka përfunduar edhe numërimi i votave të ardhura përmes postës.