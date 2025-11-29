Një vit nga shpërthimi në Ibër Lepenc, askush nuk u vë para përgjegjësisë

Sot është bërë një vit nga shpërthimi terrorist serb që ndodhi në kanalin Ibër-Lepenc, në fshatin Varagë në Zubin Potok. Aty ku ishte përdorur rreth 20 kilogramë eksplozivë, me qëllimin për ta hedhur në erë kanalin, e që paraqiti sulmin më të rëndë ndaj infrastrukturës kritike që ka ndodhur që nga paslufta. E dëmi i…

29/11/2025 11:07

Sot është bërë një vit nga shpërthimi terrorist serb që ndodhi në kanalin Ibër-Lepenc, në fshatin Varagë në Zubin Potok.

Aty ku ishte përdorur rreth 20 kilogramë eksplozivë, me qëllimin për ta hedhur në erë kanalin, e që paraqiti sulmin më të rëndë ndaj infrastrukturës kritike që ka ndodhur që nga paslufta.

E dëmi i shkaktuar është vlerësuar në rreth 400 mijë euro.

Derisa Serbia u akuzua për akt terrorist, ata mohuan akuzat.

Mirëpo as kur ka kaluar një vit nga sulmi rrethanat e ngjarjes ende janë të paqarta, madje për këtë nuk ka as aktakuzë e as përgjegjësi.

Megjithatë në hetim për ta zbardhur rastin janë përfshirë edhe agjentë të Byrosë Federale të Hetimeve (FBI).

Derisa edhe ndërkombëtarët heshtin për të dhënë informacione, janë institucionet e Kosovës ato të cilat kanë arrestuar dhjetëra persona nën dyshimin se janë të përfshirë në shpërthim dhe kanë sekuestruar armë dhe eksplozivë.

Në paraburgim u dërgua Dragisha dhe Jovan Viçentijeviq janë dërguar në paraburgim.

SERBIA PËRGJEGJËSE

Zyrtarë të lartë të Qeverisë së Kosovës kanë thënë më herët se pas sulmit qëndron ish-nënkryetari i Listës Serbe, Millan Radoiçiq.

Radoiçiq mori përgjegjësinë për sulmin e armatosur në Banjskë, në shtator të vitit 2023, kur u vra një polic i Kosovës, ndërsa në përleshjet e armatosura që pasuan, u vranë edhe tre sulmues serbë.

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti – tani në detyrë – tha se ka informacione të inteligjencës se shteti i Serbisë ishte përgjegjës për financimin, planifikimin dhe logjistikën e sulmit në Ibër-Lepenc.

Por, ambasadori i atëhershëm amerikan në Serbi, Christopher Hill, tha se SHBA-ja “nuk sheh asnjë provë që çon drejt Beogradit” lidhur me këtë rast.

