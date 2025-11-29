Një vit nga shpërthimi në Ibër Lepenc, askush nuk u vë para përgjegjësisë
Sot është bërë një vit nga shpërthimi terrorist serb që ndodhi në kanalin Ibër-Lepenc, në fshatin Varagë në Zubin Potok. Aty ku ishte përdorur rreth 20 kilogramë eksplozivë, me qëllimin për ta hedhur në erë kanalin, e që paraqiti sulmin më të rëndë ndaj infrastrukturës kritike që ka ndodhur që nga paslufta. E dëmi i…
Lajme
Sot është bërë një vit nga shpërthimi terrorist serb që ndodhi në kanalin Ibër-Lepenc, në fshatin Varagë në Zubin Potok.
Aty ku ishte përdorur rreth 20 kilogramë eksplozivë, me qëllimin për ta hedhur në erë kanalin, e që paraqiti sulmin më të rëndë ndaj infrastrukturës kritike që ka ndodhur që nga paslufta.
E dëmi i shkaktuar është vlerësuar në rreth 400 mijë euro.
Derisa Serbia u akuzua për akt terrorist, ata mohuan akuzat.
Mirëpo as kur ka kaluar një vit nga sulmi rrethanat e ngjarjes ende janë të paqarta, madje për këtë nuk ka as aktakuzë e as përgjegjësi.
Megjithatë në hetim për ta zbardhur rastin janë përfshirë edhe agjentë të Byrosë Federale të Hetimeve (FBI).
Derisa edhe ndërkombëtarët heshtin për të dhënë informacione, janë institucionet e Kosovës ato të cilat kanë arrestuar dhjetëra persona nën dyshimin se janë të përfshirë në shpërthim dhe kanë sekuestruar armë dhe eksplozivë.
Në paraburgim u dërgua Dragisha dhe Jovan Viçentijeviq janë dërguar në paraburgim.
SERBIA PËRGJEGJËSE
Zyrtarë të lartë të Qeverisë së Kosovës kanë thënë më herët se pas sulmit qëndron ish-nënkryetari i Listës Serbe, Millan Radoiçiq.
Radoiçiq mori përgjegjësinë për sulmin e armatosur në Banjskë, në shtator të vitit 2023, kur u vra një polic i Kosovës, ndërsa në përleshjet e armatosura që pasuan, u vranë edhe tre sulmues serbë.
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti – tani në detyrë – tha se ka informacione të inteligjencës se shteti i Serbisë ishte përgjegjës për financimin, planifikimin dhe logjistikën e sulmit në Ibër-Lepenc.
Por, ambasadori i atëhershëm amerikan në Serbi, Christopher Hill, tha se SHBA-ja “nuk sheh asnjë provë që çon drejt Beogradit” lidhur me këtë rast.