Një vit nga dhuna në Zveçan: Derisa gjyqësori hesht, çka dihet deri më tash?

Një vit pas dhunës në Zveçan dhe sulmit ndaj pjesëtarëve të misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR, drejtësia është ende në pritje të mbledhjes së të gjitha fakteve.

Prokuroria Speciale e Kosovës dhe Gjykata Themelore në Prishtinë nuk iu përgjigjën pyetjes së Radios Evropa e Lirë se deri ku ka arritur ndjekja penale e autorëve të dyshuar.

Ajo që dihet tani për tani, është se u arrestuan rreth dhjetë veta, shumica e të cilëve u liruan për t’u mbrojtur në liri. Katër u akuzuan, por dy prej tyre u liruan nga akuza për sulm ndaj KFOR-it. Dhe, dy shtetas të Serbisë u dëbuan nga Kosova, pasi dënimi i tyre prej gjashtë muajsh burg u zëvendësua me gjobë.

Dhuna ndodhi më 29 maj të vitit të kaluar, gjatë protestës së disa qytetarëve serbë që kundërshtonin hyrjen e kryetarëve shqiptarë në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës.

Në përvjetorin e kësaj ngjarjeje, në të cilën u plagosën rëndë dhe lehtë 93 ushtarë të KFOR-it, të cilët ishin të dislokuar para Komunës së Zveçanit, NATO-ja thotë se duhet të mblidhen të gjitha faktet dhe autorët të mbahen përgjegjës.

Në deklaratën dhënë Radios Evropa e Lirë thuhet, po ashtu, se “KFOR-i nuk është kompetent për të zbatuar ligjin” dhe se “Prishtinës dhe Beogradit i është kërkuar që t’i kryejnë hetimet e nevojshme ligjore, për t’i vërtetuar faktet dhe për t’i sjellë përgjegjësit para drejtësisë”.

Mesazh të ngjashëm përcolli më herët edhe komandanti i KFOR-it, Ozkan Ulutash, duke theksuar se sulmi ndaj ushtarëve të NATO-s, vitin e kaluar, “ishte i paprovokuar dhe krejtësisht i papranueshëm”.

Ulutash tha se KFOR-i e ka rritur kapacitetin e tij me rreth 1.000 ushtarë dhe se ka trefishuar numrin e patrullave në komunat në veri të Kosovës dhe rreth kufirit me Serbinë.

REL-i pyeti Prokurorinë e Lartë Publike në Beograd nëse është duke hetuar sulmin ndaj ushtarëve të KFOR-it në veri të Kosovës dhe nëse ka filluar procedura kundër individëve që kanë marrë pjesë në të e që ndodhen në territorin e Serbisë. Por, deri në publikimin e këtij artikulli, nuk mori përgjigje.

Çfarë ndodhi më 29 maj?

Përleshjeve mes ushtarëve të KFOR-it dhe serbëve në Zveçan u parapriu rritja e tensioneve më 26 maj, kur grupe të serbëve lokalë u mblodhën para objekteve komunale në veri të Kosovës, për të kundërshtuar hyrjen e kryetarëve të rinj shqiptarë në to.

Kryetarët shqiptarë morën pushtetin pasi popullata shumicë serbe në katër komunat në veri të Kosovës – Mitrovicë e Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposaviq – i bojkotoi zgjedhjet lokale, me ftesë të Listës Serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, e cila ka mbështetjen e Beogradit zyrtar.

Më 29 maj, ishin përfaqësuesit e Listës Serbe ata që negociuan për disa orë me KFOR-in, i cili kërkoi tërheqjen e demonstruesve që kishin rrethuar një autoblindë me pjesëtarë të Policisë Speciale të Kosovës.

Negociatat përfunduan pa sukses dhe pastaj shpërthyen përleshjet, të cilat rezultuan me më shumë se 100 persona të lënduar nga të dyja anët.

Në mesin e demonstruesve serbë kishte edhe nga ata që mbanin maska në fytyrë, e të cilët më pas u përleshën me ushtarët e KFOR-it, duke përdorur shok-bomba, kokteje molotovi dhe sende të tjera të forta.

Çfarë bëri Kosova?

Prokuroria Speciale e Kosovës njoftoi më 5 shkurt të këtij viti se ka ngritur aktakuzë kundër dy serbëve nga Kosova, me inicialet R.P. dhe D.O., për veprën penale “pjesëmarrje në turmën që ka kryer vepër penale apo huliganizëm”.

Bëhet fjalë për Radosh Petroviqin dhe Dushan Obrenoviqin, të cilët u arrestuan më 29 maj të vitit të kaluar në Zveçan, gjatë përleshjeve të protestuesve serbë me KFOR-in.

Avokati Asdren Hoxha thotë se ata u lanë të lirë, pas marrëveshjes me prokurorinë për të pranuar fajësinë “për pjesëmarrje në një turmë që kreu vepër penale apo huliganizëm”.

Përndryshe, ata u dënuan me gjashtë muaj burgim – masë që në rastin e Petroviqit u shndërrua në gjobë, ndërsa Obrenoviqit iu llogarit paraburgimi gjashtëmujor.

Hoxha shton se, më herët, janë hedhur poshtë tri vepra penale me të cilat janë ngarkuar: “bashkim me qëllim të veprimit antikushtetues dhe sulmit ndaj rendit kushtetues të Republikës së Kosovës, rrezikim i personave nën mbrojtje ndërkombëtare dhe sulm ndaj zyrtarëve”.

Në korrik të vitit 2023, aktakuza u ngritën edhe kundër dy shtetasve të Serbisë me inicialet S.J. dhe I.S., nën dyshimet për “pjesëmarrje në protesta të dhunshme” dhe “armëmbajtje pa leje”.

Prokuroria e Kosovës tha atëkohë se S.J. dhe I.S. “përgatitën veprime për të shkaktuar rrezik të përgjithshëm” dhe se ata ishin në kontakt me “demonstruesit e dhunshëm serbë”, të cilët u përleshën me ushtarët e KFOR-it para ndërtesës komunale në Zveçan, më 29 maj të vitit të kaluar.