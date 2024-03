Një person zhduket në Bjeshkët e Nemuna, policia kërkon bashkëpunim për gjetjen e tij

Policia e Kosovës në faqen e saj zyrtare në “Facebook” ka bërë të ditur se kërkon ndihmë nga qytetarët për gjetjen e një personi të zhdukur.

Policia tregon se Personi Melidin (Izudin ) Adili , lindur me datë 24.05.1995 nga Fshati Borje i Republikës së Shqipërisë, i cili për herë të fundit është parë nga bashkëfshatarët e tij me datën 04 shtator 2022, në vendin e quajtur Zhilibeg, në afërsi të fshatit Brod , KK Dragashë.

Polici tutje tregon se pasi që ka dalë që të mbledhë boronica, ai është zhdukur dhe nuk është kthyer më.

Njoftimi i plotë:

Kërkohet personi i zhdukur në shtator 2022

Prizren, 13 Mars 2024

Me datë 04 Shator 2022 në orët e vona të mbrëmjes nga familjarët e tij është raportuar një person I zhdukur.

Ai ka dalë në bjeshkët për të mbledhë Boronica, kur shokët e tij janë kthyer nga bjeshka ai nuk është kthyer .

Që nga momenti I raportimit të personit si person zhdukur, Policia e Republikës së Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë kanë filluar një operacion kërkim –shpëtimi.

Pasi që është iniciuar rasti i Sektori Rajonal i Hetimeve të Drejtorisë Rajonal të Policisë së Prizrenit që nga ajo kohë e janë kërkuar personin e përmendur, në ditët e fundit në një program televizivë një dëshmitare thotë se e ka parë të njëjtin në Prizren.

Megjithatë peroni i raportuar si zhdukur deri me sot nuk është gjet, andaj kërkojmë bashkëpunim nga të gjithë qytetarët, që nëse e shohin personin e njëjtë apo din diçka për vendndodhjen e tij të raportojnë Policin Rajonale në Prizren , apo në cilin çdo stacion të policisë në Kosovë apo Shqipëri . /Lajmi.net/