Një i mitur po voziste në Obiliq, Policia gjobiti me 300 euo prindin e tij
Lajme
Sot, Policia e Kosovës në Obiliq, është identifikuar një fëmijë i mitur i cili po drejtonte një automjet pa pasur të drejtë ligjore për ngasje.
Pas veprimeve policore, automjeti është ndaluar në mënyrë të sigurt.
Policia e Kosovës, ndaj prindit – pronar i automjetit – ka shqiptuar gjobë në bazë të legjislacionit në fuqi, për moskujdesin dhe lejimin e fëmijës së mitur të ngasë automjetin.