Një i mitur po voziste në Obiliq, Policia gjobiti me 300 euo prindin e tij

Sot, Policia e Kosovës në Obiliq, është identifikuar një fëmijë i mitur i cili po drejtonte një automjet pa pasur të drejtë ligjore për ngasje. Pas veprimeve policore, automjeti është ndaluar në mënyrë të sigurt. Policia e Kosovës, ndaj prindit – pronar i automjetit – ka shqiptuar gjobë në bazë të legjislacionit në fuqi, për…

22/08/2025 17:30

Sot, Policia e Kosovës në Obiliq, është identifikuar një fëmijë i mitur i cili po drejtonte një automjet pa pasur të drejtë ligjore për ngasje.

Pas veprimeve policore, automjeti është ndaluar në mënyrë të sigurt.

Policia e Kosovës, ndaj prindit – pronar i automjetit – ka shqiptuar gjobë në bazë të legjislacionit në fuqi, për moskujdesin dhe lejimin e fëmijës së mitur të ngasë automjetin.

