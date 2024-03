Një boshnjak nga Serbia hynë ilegalisht në Kosovë, ndalohet nga policia kufitare Policia e Kosovës ka njoftuar se një person shtetas i Serbisë kishte hyrë ilegalisht në Kosovë. Policia ka njoftuar se në fshatin Sharpel, në Leposaviq, e kanë vërejtur veturën me targa të Serbisë e cila vozitej nga një boshnjak. “Njësia policore gjatë vëzhgimit në teren ka vërejtur një veturë me targa të Serbisë, me vozitës…