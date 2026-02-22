Një 18 vjeçar nga Kçiqi dërgohet në spital pa shenja jete, Policia po e heton vdekjen

22/02/2026 21:06

Një rast i rëndë ka ndodhur sot në fshatin Kçiq të Madh të Mitrovicës.

Një mashkull, rreth 18-vjeçar, është dërguar pa shenja jete në spital, shkruan lajmi.net.

Lajmin e ka konfirmuar për lajmi.net zëdhënësi i Policisë së Kosovës, Avni Zahiti.

Ai ka thënë se Policia ka dal në vendngjarje, dhe se bashkë me prokurorin e shtetit, kanë nisur hetimet.

“Mitrovicë e Jugut, 22.02.2026  fshati Kçiq i Madh Rreth orës 18:40,është raportuar se një person mashkull, rreth 18-vjeçar, është sjellë pa shenja jete në Spital. Njësitet relevante policore kanë dalë në vendin e ngjarjes, ndërsa hetuesit policorë, në koordinim me prokurorin e shtetit, kanë nisur hetimet për zbardhjen e rrethanave të rastit. Rasti është iniciuar dhe po hetohet si “Hetim mbi vdekjen”. Me urdhër të prokurorit, trupi i pajetë dërgohet  për obduksion në Institutin e Mjekësisë Ligjore”, ka thënë Zahiti. /Lajmi.net/

