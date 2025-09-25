Ngelet i habitur – Yll Limanit i bëjnë surprizë të veçantë për ditëlindjen e 31-të
ShowBiz
Yll Limani festoi 31-vjetorin e tij me një surprizë të veçantë, të përgatitur nga njerëzit më të afërt dhe miqtë e tij të zemrës.
Artistit iu organizua një darkë intime, e cila u mbajt fshehurazi, duke bërë që çdo detaj të ishte një surprizë e vërtetë për të.
Kur Limani hyri në ambient, u ndal dhe mbeti i habitur nga turma e njerëzve që e prisnin me buzëqeshje dhe përqafime, një moment që e la atë plotësisht të befasuar.