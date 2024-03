Nesër u jepet lamtumira e fundit çiftit nga Deçani që ndërruan jetë dje tragjikisht

Çifti, Fahri dhe Vlora Gjocaj, që vdiqën në një aksident dje në Klinë do të varrosen nesër.

Familja ka njoftuar se varrimi do të bëhet në orën 14:00 në varrezat e qytetit të Pejës.

“Varrimi i çiftit FAHRI dhe VLORA (të cilet me datë 09.03.2024 humbje jeten tragjikisht) do të bëhet diten e hënë, datën 11.03.2024. Funerali niset në ora 13:30 nga Gasallhone-ja ndersa varrimi në ora 14″00 në varrezat e qytetit të Pejës. E pamja do të jetë më datat 12 dhe 13 mars 2024 dhe fillon në ora 08″00 deri 12″00 në fshatin Baballoq, komuna e Deçanit dhe do te vazhdon pas iftarit nga ora 18″00 deri në ora 20:00 në qytetin e Pejës. Vendi i të pamës në qytetin e Pejës, do te njoftohet neser në ceremonine e varrimit”, thuhet në njoftimin e familjes.

Ata vdiqën nga një aksident tragjik mes trenit dhe një kombi-busi dje rreth orës 18:00.

“Krushevë e Madhe, Klinë / 09.03.2024 – 18:10. Një mashkull dhe një femër kosovar-e kanë mbetur të vdekur si pasojë e një aksidenti që ka ndodhur midis automjetit (furgon) që po udhëtonin dhe një treni. Aksidenti dyshohet se ka ndodhur pasi drejtuesi i automjetit (i vdekuri) nuk e ka ndaluar automjetin në shenjën STOP para vendkalimit mbi hekurudhë me ç’rast është goditur nga treni. Vdekjen e viktimave e ka konstatuar ekipi mjekësor. Me urdhër të prokurorit trupat e pajetë të viktimave janë dërguar në obduksion”, thuhet në raportin e sotëm të Policisë.