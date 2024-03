Nesër mbildhet KQZ: Do të prezantohet raporti për verifikimin e nënshkrimeve nga qytetarët në Veri Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nesër do të mbajë një mbledhje. Lajmin për lajmi.net e konfirmoi edhe zëdhënësi i këtij institucioni, Valmir Elezi, shkruan lajmi.net. Në këtë mbledhje do të prezantohet edhe raporti që ka të bëjë me verfikimin e nënshkrimeve nga peticionet e pranuara nga katër komunat në veri për shkarkimin e 4 kryetarëve. “Mund…