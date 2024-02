Nesër ditë me erëra të forta, Komuna e Prishtinës njofton se do ta izoloj zonën rreth Komunës së Re Nesër parashihet që do të ketë erëra të forta në kryeqytet. Komuna e Prishtinës ka bërë apel te qytetarët për kujdes nga erërat të cilat sipas parashikimeve meteorologjike do të jenë nga 20 deri në 80 kmH. “Të nderuar qytetarë, ju lutemi të keni kujdes gjatë qarkullimit nëpër parqe dhe parkimit të veturave afër pemëve…