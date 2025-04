Nesër bëhet përurimi i urës në Rogovë të Hasit Nesër me fillim nga ora 09:00 do të bëhet përurimi i urës në Rogovë të Hasit. Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, bashkë me ministrin në detyrë të Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Liburn Aliu dhe zëvendësministrin Hysen Durmishi, do të marrin pjesë në përurimin urës në Rogovë të Hasit. Kujtojmë se…