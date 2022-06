“Nëse Franca e shtyn përpara liberalizimin, mund të ketë diçka deri në fund të vitit”

Kryeziu thotë se nuk e ka pritur që sot të ketë vendim dhe shton se samiti nuk është mbledhur për viza. Ai shton se me përkrahjen e shteteve më të mëdha në BE, atëherë do të ishte më e lehtë. Ai po ashtu tha se liberalizimi nuk është dashur të lidhet me procese tjera sikur dialogu.

“Nëse Franca e shtyn përpara këtë proces, mund të ketë diçka deri në fund të vitit. Gjermania po shihet se ka qëndrim, edhe Holanda ka lëviz”, tha ai.

“Në kuptimin e fuqisë politike. Duhet me votu 55% e shteteve anëtare që e përfaqësojnë 65% të popullsisë. Pra nuk duhet unanimitet, por duhet një shumicë e dyfishtë. Me Francën si shtet i madh do të ishte më e sigurt. Është lehtë e arritshme me të. Unë mendoj që mund të ketë lajme të mira, vendimmarrje brenda këtij viti. Tash a do të jetë tetori, nëntori apo kulminacion do të ketë tek festat, nuk mund ta themi”, shtoi Kryeziu.

Ai tutje tha se procesi prej ku jemi sot, mund të zgjasë 7 deri në 9 muaj nëse i marrin për referencë dy shtetet e fundit që kanë fituar liberalizimin e vizave.

“Nëse e marrim referencë Gjeorgjinë dhe Ukrainën, 7-9 muaj prej ku jemi sot”, përfundoi ai.