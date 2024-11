Në prag të zgjedhjeve, Kurti- 785 familje të cenueshme do të kenë kushte më të mira jetese Ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, ka thënë se do t’u dilet në ndihmë 785 familjeve në nevojë nga Prishtina, Skenderaj, Klina, Drenasi, Gjilani, Vitia, Kamenicë, Obiliqi, Istogu e Malisheva. Rizvanolli ka thënë se 22 banesa sociale ku jetojnë, përmes investimit prej 5.5 milionë euro do të kenë: – Izolimin e kulmit – Izolimin e mureve…