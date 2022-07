Në një lidhje me Andi Artanin? – reagon Beatrix

Këto dyshime lindën pasi artistja i bëri një koment në Instagram Andit, shkruan lajmi.net

E pas shumë lajmeve reagoi edhe vetë Trixa, me anë të një postimi në Twitter.

I’m single AF. I am just focusing on myself. — Beatrix Ramosaj ♛ (@BeatrixRamosaj) July 13, 2022

“Jam beqare. Po fokusohem në vetvete”, shkroi ajo.

Tutje, bukuroshja tha me shaka se nuk do t’i komentojë më as nënës së saj në rrjetet sociale, pasi druan se mund të thonë se është në lidhje me të.

Do filloj do ruhem. Sdo i komentoj me as mamit se mos na lidhni bashke 😂 — Beatrix Ramosaj ♛ (@BeatrixRamosaj) July 13, 2022

“Do filloj do ruhem. S’do i komentoj as mamit se mos na lidhni bashkë”, shtoi ajo. /Lajmi.net/