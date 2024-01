NATO mbanë ushtrime në një lokacion të “pazbuluar” në Shqipëri

Faqja zyrtare e NATO-s në platformën X ka shpërndarë një video të shkurtër ku forcat speciale të 7 vendeve të NATO-s po mbajnë trajnime , në një lokacion të “pazbuluar” në Shqipëri, raporton lajmi.net.

Më tutje thuhet që forcat speciale të aleatëve janë aset i çmueshëm. Në këtë ushtrim po marrin pjesë 7 shtete të NATO-s, Shqipëria, Bullgaria, Greqia, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Rumania dhe Turqia.

Ushtrimet që po zhvillohen janë të sojit të operacioneve të lëshimit me parashutë, lëshimit me litarë nga helikopteri dhe operacionet për pastrim.

Allied Special Forces are a vital NATO asset

Watch as 🇦🇱 🇧🇬 🇬🇷 🇲🇪 🇲🇰 🇷🇴 🇹🇷 train together in parachuting, helicopter fast-roping and clearing operations#WeAreNATO | @NATO_SOF pic.twitter.com/QZKE03Zp8a

— NATO (@NATO) January 17, 2024