NATO do të fillojë stërvitjet vjetore bërthamore, njofton shefi i ri i aleancës NATO do të fillojë stërvitjet e saj vjetore bërthamore më 14 tetor, ka njoftuar Sekretari i Përgjithshëm i aleancës, Mark Rutte. Aeroplanët luftarakë F-35A dhe bombarduesit B-52 do të jenë në mesin e rreth 60 aeroplanëve nga 13 vende që do të marrin pjesë në stërvitjen Steadfast Noon, të organizuar nga Belgjika dhe Holanda, deklaruan…