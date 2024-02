Nesho: Serbia është në presion të madh nga ndërkombëtarët për çështjen e Kosovës

Agim Nesho, ish Ambasador i Shqipërisë në OKB, ka thënë se Serbia po tenton të thërrasë seancë të jashtëzakonshme të Këshillit të Sigurimit, por që sipas tij kjo mund edhe të dështoj.

Ai në një intervistë për RTV Dukagjini, ka thënë se edhe nëse mbahet kjo seancë nuk mund të ketë asgjë të keqe për Kosovën.

Sipas tij Serbia është në pozitë jashtëzakonisht të rëndë sa i përket presionit ndërkombëtarë

“Nuk e dimë nëse do të ndodh kjo a po jo, Vuciq ka thënë se do bëjmë presion por nuk e dimë sepse 9 vende anëtare e njohin Kosovën dhe kështu ky është numri i caktuar i kuorumit… Prandaj edhe mund të realizohet, por ajo që është e dukshme se nuk do ketë asnjë pasojë për Kosovën”, ka thënë Nesho.

“Për arsye se duket se është një formë presioni, Serbia është në një pozitë të rëndë para opinionit publik. Nesër vendimi i PE-së do jetë prezent, është presion i jashtëzakonshëm që ka filluar me deklaratën e Cameroon dhe kryeministrit të Irlandës që ose të mbetet satelit i Rusisë ose të bashkëpunojë për një të ardhme të përbashkët me BE-në duhet ta njohin një realitet të pakthyeshëm që është republika e Kosovës”, tha ai.

Tutje Nesho theksoi se Rusia bashkë me Serbinë po presin që situata gjeopolitike të ndryshojë në mënyrë që të diskutohet çështja e Kosovës brenda Këshillit të Sigurimit me rezolutën 12-44.

Sipas tij ka presion mbi Serbinë sidomos nga ShBA dhe Britania që ta pranojnë Kosovën si shtet.