Mushkolaj për pronat e Manastirit të Deçanit: Kurti nesër do të arsyetohet edhe për themelimin e Asociacionit Analisti i njohur, Imer Mushkolaj ka reaguar në “Facebook” për vendimin e qeverisë së Kosovës për pronat e Manastirit të Deçanit. Ai tha se Kurti nesër mund të arsyetohet njëjtë edhe për themelimin e Asociacionit. “Njësoj si për Manastirin e Deçanit, Albin Kurti nesër do të arsyetohet edhe për themelimin e Asociacionit. Pra, do të…