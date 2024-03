Murati takohet me ambasadorin jo-rezident të Bangladeshit, folën për thellim të bashkëpunimit Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati është takuar me Ambasadorin jo-rezident të Bangladeshit, Mosharraf Hossain Bhuiyan. Në takim ata folën për marrëdhëniet dypalëshe dhe mundësitë e thellimit të bashkëpunimit në fusha me interes për të dyja palët. Njoftimi i plotë: Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, z. Hekuran Murati, u takua me Ambasadorin…