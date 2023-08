Murati i “qepoi” sistemit të drejtsisë duke përmend emrin e një prokurori: Reagon shoqata e prokurorëve

Shoqata e Prokurorëve të Kosovës përmes një reagimi shprehë shqetësimin e saj në vazhdën siç thuhet “sulmeve dhe shpifjeve që po bëhen në adresë të prokurorëve”.

Shoqata e Prokurorëve i ka quajtur shpifjeve dekalrimet e ministrit të Financave, Hekuran Murati lidhur me punën e prokurorëve

“Sot (19/8/2023) në mesdite në rrjetin e tij social (i publikuar në portale) ministri Hekuran Murati ka bërë një postim duke përdorur gjuhë linçuese dhe shpifëse ndaj institucionit të Prokurorit të Shtetit dhe në veçanti ndaj Prokurorit të Shtetit Milot Krasniqi duke e cilësuar se gjoja prokurori i rastit nuk ka bërë asnjë hap lidhur me rastin që ministri Murati e përmend në postimin e tij. Në këtë mënyrë i njëjti jo vetëm që shpif por njëkohësisht e vë në rrezik serioz hetimin në fazën në të cilën është, duke e marrë parasysh se epilogu i hetimeve merr kohë në grumbullimin, analizimin dhe vlerësimin e provave dhe fakteve, me qëllim të përfundimit me sukses të secilit rast”, thuhet në reagim.

Shoqata e Prokurorëve dënon fuqishëm gjuhën linçuese dhe stigmatizuese të përdorur nga ministri Hekuran Murati dhe thekson se format e tilla të përdorimit të gjuhës nënçmuese, stigmatizuese dhe mbi të gjitha shpifëse janë të papranueshme dhe të drejtuara jo vetëm ndaj dëmtimit të integritetit të prokurorit Krasniqi por edhe ndaj autoritetit tërësor të sistemit prokurorial të Kosovës.

Ndërkaq, gjatë ditës ministri Hekuran Murati ka shkruar në Facebook se Prokuroria Speciale nuk e ka mision luftimin e krimit, por mbrojtjen e kastës së vjetër kriminale.

“Prokuroria bën spektakël në vend se spektaklin t’ia lërë medias”, ka shkruar Murati.

Dje (e premte), policia ka arrestuar dy zyrtarë të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë (MINT) dhe një afarist, nën dyshimet për kepërdorime me rezervat shtetërore.

Ministrja Hajdari është deklaruar më pas dhe ka thënë se nuk ka dyshime për dy zyrtarët. Ajo ka deklaruar se janë mbi 20 lëndë që si ministri i kanë dorëzuar tek institucionet e drejtësisë dhe sipas saj qe dy vjet nuk ka pasur asnjë zhvillim për këto lëndë.