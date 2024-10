Moti sot me diell dhe vranësira Instituti Hidrometerologjik ka njoftuar se të shtunënparashihet mot me diell dhe vranësira të shpërndara. IHK njofton se temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 1-3 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale parashihen të lëvizin ndërmjet 14-17 gradë Celsius. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 1-3 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 14-17…