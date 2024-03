Mot me vranësira e me periudha shiu në javën që po vjen Periudha me shi gjatë javës, të hënën më shumë të reshura shiu dhe erë, parashikon “Prishtina Weather”. 10.03.2024 – Të reshura shiu po parashihen për javën e dytë të muajit mars. Të reshurat pritet të jenë më të shumta ditën e hënë, kryesisht më vonë pasdite, pas qetësimit të erërave jugore që do të frynë…