Molliqaj: Partitë opozitare janë nën sqetullën e Kurtit, as Kosova e as Serbia nuk duan përfundimin e dialogut Kryetari i Partisë Socialdemokrate (PSD), Dardan Molliqaj ka folur lidhur me situatën e fundit në vendin tonë. Sipas Molliqaj partitë opozitare në Kuvend, për të cilat thotë se janë nën “sqetullën e Kurtit”. “Partitë opozitare janë nën sqetullën e Kurtit, nën kuptimin e diskursit politik, kur i kanë vyer i ka mbështet, secilën marrëveshje të…