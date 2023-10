Ministri i Mbrojtjes, Maqedonci: FSK në veri, veç në koordinim me KFOR-in

Ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci ka dhënë detaje për takimin e Gurpit të Kontaktit për Mbrojtjen e Ukrainës, i cili po zhvillohet në selinë e NATO-s në Bruksel, ku bashkë me Maqedoncin po merr pjesë edhe komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës, gjeneral-lejtënant, Bashkim Jashari.

Maqedonci tregoi se në këtë takim sot ka marrë pjesë edhe Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky për të cilin tha se ka kërkuar mbështetje të vazhdueshme.

Pjesëmarrja në këtë takim sipas Maqedoncit ka rëndësi të veçantë pasi që ”vendi ynë vlerësohet si një vend kontribuues jo vetëm për sigurinë dhe paqen në rajon, por edhe më gjerë”.

Tutje Mqedonci theksoi se në çdo takim që po zhvillohet në fokus po është edhe çështja e Kosovës pas zhvillimeve të fundit në veri të vendit.

‘‘Sot edhe nesër do ketë takime tjera të ministrave të mbrojtjes do diskutohet edhe çështja e Kosovës sidomos pas zhvillimeve të fundit në veri të Kosovës pas aksionit të 24 shtatorit, kjo tregon seriozitetin që është marrë nga vendet e NATO-s sulmi që ka ndodhur në veri të vendit megjithatë takimet që i kemi pasur me ministrat e mbrojtjes së vendeve të gjithë janë të shqetësuar, por edhe të vendosur për të mbështetur vendin tonë”, tha Maqedonci për RTV21 .

Ministri i Mbrojtjes ndër tjera shtoi se rreziku për kërcënime të reja në veri të vendit eksiston ende përderisa Serbia përgjatë kufirit me Kosovën mbanë baza operacionale.

”Gjithmonë gjasat ekzistojnë përderisa Republika e Serbisë mbanë përgjatë kufirit tonë 48 baza operacionle gjithmonë prezenca e tyre në kufirin e vendit tonë është një kërcënim i vazhdueshëm kështu që e vlerësoj që ky kërcenim mund të shmanget dhe evitohet rikthimi i këtyre bazave në bazat e tyre të përhershme në brendësi të Serbisë”, tha Maqedonci.

I pyetur se kur Forca e Sigurisë së Kosovës mund të jetë në pjesën veriore bashkë me Forcat e KFOR-it, Maqedonci tha se në rastin e pjesës veriore duhet pasur një koordinim paraparak me KFOR-in.

”Ne kemi një zotim që është nënshkruar në vitin 2013 që duhet një koordnimim parapak me KFOR-in para se të zbarkojmë për të kryer operacione të ndryshme atje’‘, tha Maqedonci teksa shtoi se “në rast të rrezikut apo kërcënimit nga jashtë ne jemi të gatshëm të mbështesim KFOR-in”.

Tutje ai tha se kur forcat Serbe u afruan në afërsi të territorit të Kosovës ka qenë në kontakt të vazhdueshëm edhe me zyrtarët në Bruksel por veçanërisht me Komandantin e KFOR-it.

Maqedonci ndër tjera shtoi se Forca e Sigurisë së Kosovës ka një rritje të jashtëzakonshme të furnizimit me armatim.

Policia e Kosovës është pajisur me 7 sisteme të fluturakeve pa pilotë . Ky donacion erdhi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.