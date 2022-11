Milani do të hapë bisedimet për Diaz me Real Madridin Milani kërkon të blejë tërësisht kartonin e Brahim Diaz. Sipas raportimit të ‘La Gazzetta dello Sport’, Milan dëshiron të flasë me Real Madridin për Brahim Diaz dhe të negociojë një tarifë më të ulët për spanjollin, përcjell lajmi.net. 23 vjeçari nënshkroi për Milanin në një marrëveshje huazimi dy-vjeçare që do të përfundojë në verë. Huaja…