Mesut Ozil mund të kishte qenë në skuadrën e Gjermanisë për Euro 2024, sipas babait të tij

Babai i Mesut Ozil ka këmbëngulur se djali i tij do të vazhdonte të luante futboll për Gjermaninë nëse do të mbrohej më shumë nga këshilltarët e tij jashtë fushës.

Ish- ylli i Arsenalit, i cili ka qenë vazhdimisht në krye të mediave muajt e fundit për transformimin e tij fizik mbresëlënës, vari këpucët në mars të vitit të kaluar në moshën 34-vjeçare.

Shumë nga ish-shokët e tij ndërkombëtarë janë pjesë e skuadrës së Julian Nagelsmann që kërkon të sigurojë lavdinë e Kampionatit Evropian në tokën vendase këtë verë, me Gjermaninë që kaloi në çerekfinale duke eliminuar Danimarkën.

Gjatë karrierës së tij ndërkombëtare, Ozil ishte shpesh partner me homologun e tij gjerman me origjinë turke, Ilkay Gundogan, dhe dyshja u vunë nën vëzhgim të ashpër në vitin 2018 pasi pozuan për një foto me presidentin turk Rexhep Tajip Erdogan.

Ozil do të tërhiqej nga futbolli ndërkombëtar menjëherë pas incidentit, duke përmendur ndërveprimet negative me Reinhard Grindel, në atë kohë president i federatës gjermane.

Ndërkohë, pavarësisht rënies nga incidenti, Ilkay Gundogan ka mbetur shtylla kryesore me kombëtaren, një pozicion që Mustafa beson se djali i tij do të kishte stërvitur me udhëzime më të mira.

“Nëse Mesuti do të ishte mbrojtur më shumë, ai patjetër do të ishte ende në këtë kampionat evropian. Dhe me zemër e shpirt:, deklaroi babai i Ozil për Sport Bild.

I madhi Ozil fillimisht kishte shërbyer si menaxher i djalit të tij, përpara se Mesut të vendoste të kalonte te Erkut Sogut në 2013.

Deri më sot, dyshja thuhet se nuk kanë asnjë kontakt me njëri-tjetrin.

Sipas mendimit të Mustafës, Sogut është fajtori për vendimet e diskutueshme të djalit të tij që ai beson se përfundimisht çuan në rënien e Ozilit në fushë dhe më pas në pensionimin nga futbolli.

“Mesut ka një zemër të madhe. Ju mund t’i hiqni atij çdo gjë nga dora – ai nuk do të thoshte asgjë”, vazhdoi Mustafa.

“Ai ndihej më rehat kur ishte në fushë para 50,000, 60,000 ose më shumë shikuesve dhe ishte në gjendje të luante pa u shqetësuar”.

Pasi Ozil zgjodhi të tërhiqej nga futbolli ndërkombëtar, Mustafa më parë pohoi se besonte se djali i tij ishte i nxituar.

“Mesut u ndikua nga mjedisi i tij. Kjo nuk ishte mirë për të. Nuk mund të thuash se Gjermania është ksenofobike, se vendi ku ka lindur nuk do t’i kishte dhënë një shans”, deklaroi më tej Mustafa.

“Deklarata të tilla nuk vijnë nga ai, nuk është ai. Sinqerisht, kam ndjesinë se u nxitua edhe Mesut. Mendoj se ai është përdorur në një masë të caktuar. Por nuk duhet të lexoni shumë në të”.

“Megjithatë, si baba, do të dëshiroja që ai thjesht të linte jashtë mesazhet e mediave sociale për origjinën, fenë dhe politikën e tij. Ai është një sportist”, ka potencuar më tej babai i ish-yllit të Real Madridit.