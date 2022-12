Messi nuk ka në plan pensionimin: Dua të vazhdoj të luaj si kampion i Kupës së Botës me fanellën e Argjentinës Lionel Messi do vazhdojë të luajë për fanellën e Argjentinës. Argjentina fitoi Kupën e Botës, pasi mposhti 4:2 pas penalltive Francën, transmeton lajmi.net. Kjo fitore e rëndësishme i dha trofeun e parë më prestigjioz në nivel kombëtares, kampioni i botës Leo Messit dhe shokëve të tij. Kur të gjithë menduan që do jetë ndeshja e…