Messi debuton këtë javë me Inter Miami, çmimet e biletave ‘flakë’ Lionel Messi debuton me Inter Miami dhe çmimi i biletave shkon gjashtëshifror. Shtatë herë fituesi i Topit të Artë, pas një vonese të lehtë shiu, u prezantua zyrtarisht në stadiumin ‘DRV PNK’ të dielën. Messi do të bëjë paraqitjen e tij të parë si lojtar i Inter Miami në një hapje të Kupës së Ligës kundër skuadrës meksikane…