Mediumi holandez raporton për protestën kundër Gjykatës Speciale në Hagë

Tek Gjykata Speciale për Kosovën në Hagë, këtë të diel pasdite është zhvilluar një protestë. Kështu raporton media holandeze AD.nl. Siç e përshkruan mediumi holandez, “grupe demonstruesish janë mbledhur pranë objektit në Raamweg, ku kanë bllokuar qarkullimin. Për shkak të situatës, policia ka qenë e pranishme në numër të madh për të menaxhuar tubimin dhe për…

Lajme

14/09/2025 20:33

Tek Gjykata Speciale për Kosovën në Hagë, këtë të diel pasdite është zhvilluar një protestë. Kështu raporton media holandeze AD.nl.

Siç e përshkruan mediumi holandez, “grupe demonstruesish janë mbledhur pranë objektit në Raamweg, ku kanë bllokuar qarkullimin. Për shkak të situatës, policia ka qenë e pranishme në numër të madh për të menaxhuar tubimin dhe për të ruajtur rendin publik”.

AD.nl thekson se protesta është zhvilluar pranë asaj që në Holandë njihet si “Kosovotribunaal” – term që përdoret për Gjykatën Speciale, ku po mbahen proceset gjyqësore ndaj ish-krerëve të UÇK-së.

Artikuj të ngjashëm

September 14, 2025

Peci e ‘shantazhon’ Tahirin me ‘screenshots’, thoshte se i ka por...

September 14, 2025

Stojkoviq publikon pamje: Vuçiq po përdor Milan Radoiçiqin dhe grupin e...

September 14, 2025

Arian Tahiri ia përmend Faton Pecit grantet me nga 100 mijë...

September 14, 2025

Përleshje fizike në një kafene në Gjakovë, një person theret me thikë

September 14, 2025

Behrami: Nga Amerika deri te Zvicra, nga Norvegjia, te Gjermania e...

September 14, 2025

Mustafa: Presidentja dhe Kryeministri të mbajnë përgjegjësi për rrënimin e marrëdhënieve...

Lajme të fundit

Peci e ‘shantazhon’ Tahirin me ‘screenshots’, thoshte se...

Stojkoviq publikon pamje: Vuçiq po përdor Milan Radoiçiqin...

Arian Tahiri ia përmend Faton Pecit grantet me...

Përleshje fizike në një kafene në Gjakovë, një person theret me thikë