Me plis në kokë, Haliti shihet krahas me djalin e Presidentit Rugova Deputeti i PDK-së, Xhavit Haliti, ka postuar një fotografi me Ukë Rugovën, djalin e ish-presidentit të Kosovës, Ibrahim Rugova. Në fotografinë e postuar nga Haliti në profilin e tij në “Facebook”, të dy janë me plis në kokë. “N’miqësi të përhershme!”, ka shkruar Haliti.