Me lot në sy Firmino përshëndetet me ‘Anfield’ Roberto Firmino është rikthyer nga lëndimi dhe ishte gatshëm për ndeshjen e Liverpoolit kundër Aston Villas, ku njëkohësisht kjo ishte e fundit në karrierën e yllit brazilian në ‘Anfield’. Liverpooli e ka bërë zyrtare se Firmino do të largohet si lojtar i lirë në fund të këtij sezoni, së bashku me treshen e mesfushës, James…