“M’doket ka dhënë dorëheqje” -Çfarë po thuhet brenda LDK’së për Lumir Abdixhikun

Lidhja Demokratike e Kosovës ka shënuar rënie sipas rezultateve të zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Pas kësaj është ngritur pikëpyetja se a do të dorëzojë dorëheqjen kryetari i kësaj partie Lumir Abdixhiku. Lidhur me këtë ka folur kandidati për deputet i kësaj partie, Arben Gashi. “M’doket ka dhënë dorëheqje”, tha ai për Gazetën Insajderi.

Lajme

30/12/2025 20:02

