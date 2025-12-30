“M’doket ka dhënë dorëheqje” -Çfarë po thuhet brenda LDK’së për Lumir Abdixhikun
Lidhja Demokratike e Kosovës ka shënuar rënie sipas rezultateve të zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Pas kësaj është ngritur pikëpyetja se a do të dorëzojë dorëheqjen kryetari i kësaj partie Lumir Abdixhiku. Lidhur me këtë ka folur kandidati për deputet i kësaj partie, Arben Gashi. “M’doket ka dhënë dorëheqje”, tha ai për Gazetën Insajderi.
