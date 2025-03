Shifra shqetësuese: Mbi 78 mijë të rinj në Kosovë nuk janë as në shkollë, as në trajnime e as në punë Rreth dy të tretat e popullsisë në Kosovë apo 1 milion e 74 mijë e 704 janë popullsi në moshë pune. Agjencisë së Statistikave të Kosovës (ASK) njofton se shkalla e personave joaktiv në moshë pune vazhdon të mbetet mjaft e lartë, 57 për qind. Në raportin e publikuar për Rezultatet e Anketës së Fuqisë…